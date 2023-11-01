جامعة جنوب الوادي: عقد 3 مؤتمرات علمية بالطب والعلاج الطبيعي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، على عقد 3 مؤتمرات علمية بكليتي الطب والعلاج الطبيعي خلال العام القادم.



وأفاد المجلس - في بيان اليوم - أن المؤتمر الأول سيعقد في فترة من 14 إلى 16 فبراير 2024 هو الدولي الرابع لكلية العلاج الطبيعي تحت عنوان (رؤية جديدة للحياة من خلال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل)، والثاني مؤتمر لقسم الأورام بكلية الطب بالتعاون مع الشبكة المصرية لأبحاث السرطان المقرر عقده بمدينة الأقصر خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير 2024، أما الثالث فهو المؤتمر الرابع لقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب المقرر عقده بمدينة الغردقة في الفترة من 1- 4 مايو 2024.



كما ووافق المجلس على إبرام بروتوكول تعاون بين كل من جامعة جنوب الوادي والجامعة الأمريكية بالقاهرة لافتتاح مركز للتطوير المهني بالجامعة وفرعها بالغردقة، وبرتوكول تعاون بين وحدة التدريب التابعة لكلية العلوم وشركة تكنوستيم بأسيوط، وبروتوكول آخر مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية.



واستعرض مجلس الجامعة التوصية باستحداث جامعة قنا التكنولوجية داخل الحرم الجامعي على مساحة 27 فدانًا داخل أسوار الجامعة، وتم مخاطبة وزارة التعليم العالي ووافق المجلس على اعتماد الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة بالدبلوم العام والخاص في الدراسات الإسلامية (بنظام الساعات المعتمدة)، واعتماد الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة ببرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الاهلية و فتح برنامج كلية الفنون والتصميم بجامعة جنوب الوادي الأهلية.



ورشح المجلس الدكتور محمد محمود علي الجهيني الأستاذ المتفرغ بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في تخصص الآثار الإسلامية ، كما منح درجة الدكتوراه لـ 9 باحثين، ودرجة الماجستير لـ 33 باحثًا من مختلف كليات الجامعة.