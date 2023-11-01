عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي: عقد 3 مؤتمرات علمية بالطب والعلاج الطبيعي

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، على عقد 3 مؤتمرات علمية بكليتي الطب والعلاج الطبيعي خلال العام القادم.


وأفاد المجلس - في بيان اليوم - أن المؤتمر الأول سيعقد في فترة من 14 إلى 16 فبراير 2024 هو الدولي الرابع لكلية العلاج الطبيعي تحت عنوان (رؤية جديدة للحياة من خلال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل)، والثاني مؤتمر لقسم الأورام بكلية الطب بالتعاون مع الشبكة المصرية لأبحاث السرطان المقرر عقده بمدينة الأقصر خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير 2024، أما الثالث فهو المؤتمر الرابع لقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب المقرر عقده بمدينة الغردقة في الفترة من 1- 4 مايو 2024.


كما ووافق المجلس على إبرام بروتوكول تعاون بين كل من جامعة جنوب الوادي والجامعة الأمريكية بالقاهرة لافتتاح مركز للتطوير المهني بالجامعة وفرعها بالغردقة، وبرتوكول تعاون بين وحدة التدريب التابعة لكلية العلوم وشركة تكنوستيم بأسيوط، وبروتوكول آخر مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية.


واستعرض مجلس الجامعة التوصية باستحداث جامعة قنا التكنولوجية داخل الحرم الجامعي على مساحة 27 فدانًا داخل أسوار الجامعة، وتم مخاطبة وزارة التعليم العالي ووافق المجلس على اعتماد الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة بالدبلوم العام والخاص في الدراسات الإسلامية (بنظام الساعات المعتمدة)، واعتماد الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة ببرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الاهلية و فتح برنامج كلية الفنون والتصميم بجامعة جنوب الوادي الأهلية.


ورشح المجلس الدكتور محمد محمود علي الجهيني الأستاذ المتفرغ بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في تخصص الآثار الإسلامية ، كما منح درجة الدكتوراه لـ 9 باحثين، ودرجة الماجستير لـ 33 باحثًا من مختلف كليات الجامعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

قبل وفاتها وأولادها.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

فيديو حفل المنصورية.. مذيعة وراقصة شهيرة وخمور وسط 2000 طالب

إيه نسيتي اللي عملناه في العربية | فضيحة تهاني في المحكمة

ترشيحاتنا

امتدادا للحراك السياسي والدبلوماسي.. فلسطين ترحب بقرار الأردن استدعاء سفيره في إسرائيل

بنته مداريّة وشّها | ظهور صادم لـ محمد رمضان بقميص شبك .. شاهد

خصلة في الأنبياء من دعا بها تضاعف أجره .. احرص عليها

عواقب مروعة.. المنسق الأممي للإغاثة: القتال في غزة دخل مرحلة أشد هولا

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796

من مرارة الأحداث.. فلسطيني يعلم ابنته الضحك أثناء سماع أصوات القصف الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق اللامع.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام

أموت معاه.. مقطع فيديو مؤثر لطفلة في احدي مستشفيات غزة لهذا السبب

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

احمي نفسك من الإصابة بالسرطان.. باتباع هذه النصائح العامة

فيديو

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

قصة سيدة تلقت خبر استشهاد عائلتها في غزة بطريقة غريبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ