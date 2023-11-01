محافظ الدقهلية: "حياة كريمة" من أقوى مبادرات الدولة لتوفير الخدمات لأهالينا

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أقوى مبادرات حقوق الإنسان لتوفير كافة الخدمات لأهالينا في الريف المصري وهي سابقة لم تحدث من قبل من خلال توفير الخدمات لأكثر من 60 % من الشعب.



وأشار مختار، خلال استقباله اليوم /الأربعاء/ وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث ومتابعة منظومة الشكاوى بالمحافظة وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومدى تطور الحالة الحقوقية بالمحافظة - إلى أن المحافظة تتعامل مع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كافة الجوانب لتقديم الخدمات بكافة أنواعها، بجانب العديد من المبادرات لتخفيض الأسعار وتوفير كافة السلع الإستراتيجية.



وأكد المحافظ أن العدالة في توزيع الخدمات بكافة أنواعها ووصول الخدمات لمستحقيها من أهم محاور حقوق الإنسان لأن جميع المواطنين سواسية أيا كان موقعهم أو وظيفتهم.



من جانبه ..قال رئيس وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد ممدوح إن ما شاهدناه اليوم من تطور في الحالة الحقوقية بالمحافظة يعكس اهتمام المحافظ بتفعيل المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالمحافظه بما يضمن تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نهاية عام 2021.