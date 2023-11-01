الجيش اللبناني يعلن القبض على سوريين ينتميان لتنظيم داعش

أوقفت مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني سوريَّين (م.ه.) و(غ.ح.) لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر الجيش اللبناني في بيان له : أنه بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه دخل إلى لبنان خلسة حيث كُلف بتجنيد أتباع للتنظيم، ومراقبة تحركات الجيش اللبناني وتحديد مواقع لأحد الأحزاب اللبنانية وإحداثيات سجن رومية وتصويره.

كما اعترف الثاني بتنفيذ عدة مهمات لصالح التنظيم، وقد أحيل الموقوفان على القضاء المختص.

في السياق عينه، أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس اللبنانيَّين (ع.ح.) و(ع.ر.) والسوري (م.ف.) لمتابعتهم إصدارات التنظيم المذكور.