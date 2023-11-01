بحضور وزير العدل.. احتفالية حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد السبت المقبل

تعقد احتفالية حلف اليمين لاعضاء هيئة قضايا الدولة الجددبحضور معالي وزير العدل / المستشار عمر مروان و المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة وذلك بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة

الادارية الجديدة وذلك يوم السبت القادم الموافق٤/ ١١/ ٢٠٢٣ الساعة العاشرة صباحاً( ١٠ صباحاً) وهو الموعد المحدد لبدء هذه الاحتفالية.

وكان قد وجه المستشار/ عمر مروان وزير العدل بتشغيل عدد (12) مركزاً لخدمات مصر المتنقلة (سيارات) يوم الجمعة من كل أسبوع، بدءً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً لإتاحة كافة معاملات التوثيق، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 3/11/2023، ويُعد ذلك المرة الأولى التي يتم تشغيل خدمات التوثيق المقدمة من خلال السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات التوثيق للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تقديم خدمات توثيق مُيسرة للمواطنين بالأماكن الآتية (مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور)