مكتب الإعلام في غزة يكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

قال المتحدث باسم المكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن الاحتلال دمر 82 مقرا حكوميا وعشرات المؤسسات الخدمية.

وأكد سلامة معروف اليوم ، أن مـ جازر الاحتلال خلفت أكثر من 10 آلاف بين شهيد ومفقود حتى الآن.

وأضاف، أن مستشفى الشفاء على بعد ساعات من التوقف قسرا لعدم توفر الوقود.

وتابع: “2510 طلاب من مختلف المراحل التعليمية استشهدوا في القصف الإسرائيلي”.

وقال المتحدث باسم الإعلام الحكومي في غزة أيضا، “شهدنا اليوم لأول مرة منذ بدء العدوان خروج 70 جريحا للعلاج بالخارج”.

وأوضح أن وجود جثث الشهداء تحت الركام ينذر بخطر انتشار الأوبئة.