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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: تطوير المناطق غير المخططة في القاهرة للارتقاء بالأحوال المعيشية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، وذلك بحضور اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء/ خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس/ محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، و/ خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

  وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في العمل على تطوير المناطق غير المخططة في مختلف مناطق الجمهورية، ولاسيما في محافظة القاهرة، وذلك في إطار توجيه الرئيس بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها التي أثمرت الانتهاء من تطوير مختلف المناطق  العشوائية غير الآمنة، التى كانت منتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.      

 وصرح المستشار/ سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا قدمه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية حول بعض المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير بعض المناطق في محافظة القاهرة، وفي هذا الإطار تم استعراض مواقع العمل المقترح تطويرها والظروف المحيطة بها.

     

 وقال المتحدث الرسمي: تم التنويه خلال الاجتماع إلى أنه سيتم التنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري؛ بشأن المواقع المقترح تطويرها خلال المرحلة المقبلة؛ من أجل إعداد دراسة الوضع على الطبيعة، ووضع الحلول المناسبة، سواء برفع كفاءتها أو تطويرها بشكل كلي، مع وضع تصور للاستفادة المثلى من هذه المناطق في إقامة مشروعات تنموية وخدمية لخدمة الأهالي بها.

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