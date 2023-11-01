محافظ الإسكندرية: 231 منفذا تشارك في مبادرة تخفيض الأسعار ونعمل على زيادتها

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم "الأربعاء" أنه في إطار توجيهات القياده السياسية لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين ، يتم المتابعة اليومية والمستمرة لمبادرة خفض أسعار السلع بالتنسيق مع مديرية التموين والمجتمع المدني وكافة الجهات المعنية.

وقال محافظ الإسكندرية -في بيان- إن المنافذ المتاحة المشاركة في المبادرة يبلغ عددها 231 منفذا بمختلف أحياء المدينة حاليا؛ ويجري العمل على زيادة أعداد المنافذ المشاركة بالمبادرة لتوفير السلع للمواطنين.



وشدد المحافظ؛ على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكافة المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأكد أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين.

