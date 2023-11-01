فلسطين: الاحتلال يخنق المنظومة الصحية ويصر على قصف المستشفيات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدوة، أن الاحتلال لم يكتفِ بخنق المنظومة الصحية ووقف الامدادات الطبية والوقود عنها وإغراقها بآلاف الجرحى ما اضطر مجمع الشفاء الطبي الى الاستعانة بمستشفى الولادة لوضع الجرحى فيه وتحويل خدمات الولادة الى مستشفى د.ثروت الحلو.

وذكر القدوة في تصريحات له بحسب وكالة شهاب الفلسطينية ان الاحتلال الإسرائيلي أصرّ على ملاحقة مستشفى الحلو وقصفه وعرض حياة السيدات في اقسام الولادة والطواقم الطبية للخطر.

كما طالب كافة الجهات الدولية بالتدخل العاجل لوقف العربدة الاسرائيلية وحماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى قبل تكرار مجزرة المستشفى المعمداني.