لا طعام لا وقود.. نداء من إيران لدول العالم الإسلامي بشأن إسرائيل

أدان المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا الدول الإسلامية إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وقال خامنئي في خطاب ألقاه أمام مجموعة من الطلاب في طهران: "يجب أن يتوقف القصف على غزة فورا.. يجب أن يُقطَع مسار تصدير النفط والغذاء إلى النظام الصهيوني”. حسبما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وأضاف: "يجب أن تصر الحكومات الإسلامية على إنهاء الجرائم بسرعة".

إسرائيل تتعهد بالقضاء على حماس

وقد أطلقت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على قطاع غزة، وفرضت حصارا على المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستستمر في "ضرب حماس بقبضة من حديد"، وأنه لن يكون هناك "أي تهدئة أو هدنة”.

وبدأ جيش الاحتلال المرحلة الثالثة من خطته للقضاء على المقاومة الفلسطينية، حيث قصف مخيم جباليا المكتظ بالسكان، والذي أسفر عن إصابة واستشهاد المئات من المدنيين.

المجتمع الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار

وأثار التصعيد من جيش الاحتلال الإسرائيلي قلق المجتمع الدولي، ودعت دول عديدة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات لإيجاد حل سياسي للصراع.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "حزنه العميق" للخسائر البشرية في غزة، وطالب بـ"حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني”.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة "ملتزمة بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها"، لكنه أشار إلى أنه "يجب أن يكون هناك حد للعنف"، وأنه "يجب أن يكون هناك حوار بناء بين الأطراف”.

وعبرت دول عربية مثل مصر والأردن والسعودية عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وأدانت "العدوان الإسرائيلي" على غزة، وطالبت بـ"إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.