نائب الشيوخ عن القطار الكهربائي السريع: ينمي حركة السياحة فى مصر

قال محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ، القطار الكهربائي السريع نقلة حضارية وجديدة لدخول مصر فى عصر وسائل النقل والمواصلات العالمية.

يربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع

وأضاف “المنزلاوي” لـ"صدى البلد"، أن القطار السريع يربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع، ويعتبر من وسائل النقل الآمنة والمنفصلة تمامًا عن المحاور المرورية القائمة بالمدن، لذلك يتخذ أقصر الطرق ليختصر المسافة بين جميع المحافظات، حتى أنه جعل المسافة بين شمال مصر وجنوبها لا تتجاوز خمسة ساعات.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، الى أن القطار السريع يتميز ايضا بسعة نقل أعلى مما يقلل الأزدحام المروري ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة فضلا عن تنمية حركة السياحة بين البحر الأحمر (الغردقة) وجنوب الصعيد.

من جانبها كشفت وزارة النقل أنها ستعرض لأول مرة القطار الكهربائي السريع، خلال معرض TransMEA 2023.

وقالت الوزارة إن المعرض سيشهد اصطفافا بالساحة الخارجية لمشروعات الجر الكهربائي (القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، ومونوريل شرق وغرب النيل، والخط الثالث للمترو) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال"، ومزلقان إلكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة "الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة" ولانش بحري “تحيا مصر فيبر جلاس”.



وفي سياق متصل، قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض (توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض)، بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.