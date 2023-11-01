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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

12 كيلو حشيش..تجديد حبس 3 تجار مخدرات بالقاهرة

مخدرات
مخدرات

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس ٣ اشخاص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة ١٢ كيلو حشيش بقصد الإتجار فيها.

قرار النيابة


وكانت قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس ٣ أشخاص، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة ١٢ كيلو حشيش بقصد الإتجار فيها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي ٣ تجار مخدرات بحوزتهم ١٢ كيلو حشيش بقصد الإتجار فيها.

كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام .

وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا بحيازتهم لها بقصد الإتجار فيها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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