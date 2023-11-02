محلل سياسي: إسرائيل تمثل شوكة في ظهر العرب

قال الدكتور ماك شرقاوي، محلل سياسي متخصص في الشأن الأمريكي إن تصريحات البيت الأبيض أنه لا يدعم وجود وقف إطلاق دائم، إذ أنه يرى أن وقف إطلاق دائم يدعم حركة المقاومة حماس، وسيجعلهم يجمعون أوراقهم من جديد، وهو الأمر الذي ترفضه أمريكا في الوقت الحالي، موضحا أن العدوان الإسرائيلي لم يكن وليد أمس وإنما منذ عقود.

محلل سياسي يتحدث عن إسرائيل

وأضاف "شرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تمثل شوكة في ظهر العرب، وتقطع الغرب عن الشرق، ومتواجدة في المنطقة لخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة العربية، وهذا هدفها الأساسي في المنطقة العربية.

واستكمل، أن صحيفة واشنطن بوست للمرة الأولى تنشر صورًا للضحايا الفلسطينيين، وصورًا للأطفال الفلسطينية المشردة، وأصبح العدوان الإسرائيلي فج أمام العالم أجمع، ولذلك أصبح من الصعب إخفاء الجرائم التي تحدث داخل قطاع غزة.