كيلو حشيش..تجديد حبس عامل وسائق لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس عامل وسائق، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام.



قرار النيابة

وكانت قد قررت نيابة الشروق وبدر الجزئية، حبس عامل وسائق، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل وسائق مقيمان بمحافظة الجيزة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام .



وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اقروا بحيازتهم لها بقصد الإتجار فيها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.