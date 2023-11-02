تجديد حبس عاطل تخصص في سرقة بالوعات الصرف بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أغطية بالوعات الصرف بمدينة السلام .

قرار النيابة

وكانت قد قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عاطل، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أغطية بالوعات الصرف بمدينة السلام .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لقيامه بسرقة أغطية بالوعات الصرف بمدينة السلام .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم حال إستقلاله مركبة "تروسيكل" بدائرة القسم، وبحوزته 3 غطاء بالوعة صرف صحى "مجهولة المصدر" – مطرقة حديدية – أجنة حديدية .

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقتها من أحد المناطق الصناعية بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.