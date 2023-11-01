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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: أكثر من ثلث مستشفيات غزة خارج الخدمة

ارشيفي
ارشيفي


أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلث مستشفيات غزة و70% من مراكزها الصحية خارج الخدمة بحسب ماذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا  .

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدر قد أكد في وقت سابق أن الاحتلال  لم يكتفِ بخنق المنظومة الصحة ووقف الامدادات الطبية والوقود عنها واغراقها بآلاف الجرحى مما اضطر مجمع الشفاء الطبي الى التمدد في مستشفى الولادة لوضع الجرحى فيها وتحويل خدمات الولادة الى مستشفى د.ثروت الحلو.

وذكر القدوة في تصريحات له بحسب وكالة شهاب الفلسطينية  ان الاحتلال الإسرائيلي أصرّ على ملاحقة مستشفى الحلو وقصفه وعرض حياة السيدات في اقسام الولادة والطواقم الطبية للخطر.

كما طالب كافة الجهات الدولية بالتدخل العاجل لوقف العربدة الاسرائيلية وحماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى قبل تكرار مجزرة المستشفى المعمدان

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