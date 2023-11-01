عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أبو بكر: مصر دفعت أثمانا كبيرة دفاعا عن القضية الفلسطينية |فيديو

غزة
غزة

علق الإعلامي خالد أبو بكر،على الخبرالذي نقلته "فايننشال تايمز"،حول أن نتنياهو طلب من قادة أوربيين الضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين من غزة.

 خالد أبو بكر:مصر ترفض بشكل قاطع ونهائي أي مقترح للتهجير

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"نحن أمام  حرب حقيقية من نوع جديد، وليست بالمفهوم التقليدي، بل دولية، والأسلحة تتضمن ضغوط اقتصادية وإقليمية ودولية على متخذ القرار المصري".

وأشار "خالد أبو بكر"، إلى أنه وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من دول أوروبية الضغط على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لقبول تهجير الفلسطينيين إلى مصر، حيث سعي نتنياهو إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة، وفقا لمسؤولين مطلعين.

وشدد خالد أبو بكر، على أن مصر ترفض بشكل قاطع ونهائي أي مقترح للتهجير، مضيفًا أنه على متخذ القرار أن يواجه كل هذه الجبهات، وعليه أن يتصرف، وهذا هو الثمن الذي دفعته مصر دفاعًا عن القضية الفلسطينية وما زالت تدفعه منذ 1948 حتى الآن، وهناك رسالة شعبية رسمية أنها لن تتنازل عن القضية الفلسطينية.
 

 

خالد أبو بكر غزة تهجير الفلسطينيين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

ترشيحاتنا

في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الفنلندية الأوضاع في غزة

الأهلي يحصل على مليون و700 ألف دولار رغم وداع بطولة الدوري الأفريقي

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد مباراة صن داونز

الرئيس: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم لوقف إطلاق النار في غزة

السعودية وأمريكا تتفقان على منع التصعيد في المنطقة

وزير العدل الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع الجرائم ضد الإنسانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل الصمغ العربي للجسم؟ اكتشف فوائده

طريقة عمل الدجاج البانيه المقرمش بدون بيض

فواكه تساعد على خفض ضغط الدم

شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان ياسمين صبري وتثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ