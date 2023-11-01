خالد أبو بكر: مصر دفعت أثمانا كبيرة دفاعا عن القضية الفلسطينية |فيديو

علق الإعلامي خالد أبو بكر،على الخبرالذي نقلته "فايننشال تايمز"،حول أن نتنياهو طلب من قادة أوربيين الضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين من غزة.

خالد أبو بكر:مصر ترفض بشكل قاطع ونهائي أي مقترح للتهجير

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"نحن أمام حرب حقيقية من نوع جديد، وليست بالمفهوم التقليدي، بل دولية، والأسلحة تتضمن ضغوط اقتصادية وإقليمية ودولية على متخذ القرار المصري".

وأشار "خالد أبو بكر"، إلى أنه وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من دول أوروبية الضغط على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لقبول تهجير الفلسطينيين إلى مصر، حيث سعي نتنياهو إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة، وفقا لمسؤولين مطلعين.

وشدد خالد أبو بكر، على أن مصر ترفض بشكل قاطع ونهائي أي مقترح للتهجير، مضيفًا أنه على متخذ القرار أن يواجه كل هذه الجبهات، وعليه أن يتصرف، وهذا هو الثمن الذي دفعته مصر دفاعًا عن القضية الفلسطينية وما زالت تدفعه منذ 1948 حتى الآن، وهناك رسالة شعبية رسمية أنها لن تتنازل عن القضية الفلسطينية.

