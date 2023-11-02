للتخلص من سموم الجسم.. تناول هذه المشروبات

تحتوي مشروبات التخلص من السموم مصنوعة من الفواكه والخضروات التي على خصائص مضادة للأكسدة ومدر للبول تساعد على تحسين وظيفة الأمعاء وتقليل احتباس السوائل، يمكن أن تساهم هذه العناصر في إنقاص الوزن عند دمجها في نظام غذائي متوازن.

تميل مشروبات التخلص من السموم إلى احتواء كميات عالية من الألياف، مما يساعد على التحكم في الجوع وتناول السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا رائعًا لفقدان الوزن، تعرف على المزيد حول النظام الغذائي لإنقاص الوزن الذي يمكنك الحفاظ عليه أثناء تجربة عصائر التخلص من السموم.

عصير أخضر مع الكرنب والليمون والخيار

يحتوي الملفوف والخيار على خصائص مدرة للبول. تحتوي حصة واحدة بحجم 250 مل من هذا العصير على حوالي 125 سعرة حرارية

عصير الملفوف والبنجر والزنجبيل

يساعد الخيار والملفوف على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم بينما يساعد الزنجبيل على تسريع عملية التمثيل الغذائي، وهذا يساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن. تحتوي حصة واحدة بحجم 250 مل من هذا العصير على حوالي 100 سعرة حرارية