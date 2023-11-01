سكرانين وجايين من المطبخ .. سمير راغب يعلن مفاجأة عن 7 أكتوبر

كشف العميد سمير راغب، خبير استراتيجي، عن أن الجيش الإسرائيلي وجنوده لديه مخاوف كبيرة من المواجهة البرية مع المقاومة الفلسطينية حماس، لافتا إلى أن الجيش الاحتياطي الإسرائيلي مكون من أشخاص تعمل في شركات وما إلى ذلك، سواء مجند أو مجندة.

سمير راغب يتحدث عن 7 أكتوبر

وأضاف "راغب"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هم عبارة عن "نمر من ورق"، "الناس دي جاية من الشركة ومن المطبخ ومن المحل، ومن هنا وكلام من الصعب".

وتابع العميد سمير راغب: "محدش يجي يكلمني على مجندة جاية من المطبخ تم أسرها، لأن إسرائيل اللي حطتها في هذا الوضع، لما تجيب مجندة من المطبخ، وتخليها تحارب وتزعل أنها اتأسرت يبقى لا، العيب في اللي جاب الناس دي من المطبخ، والشركة".

واستكمل، أن الجيش الإسرائيلي جيش بائس، ألا أنهم مميزين في الأعمال القذرة التي يقومون بها مثل ما يحدث في غزة وما إلى ذلك، موضحا أن عملية 7 أكتوبر كان فضيحة كبرى لكل المسؤولين في إسرائيل، "فيه ناس كانت بتقول تصريحات على الهواء وهما سكرانين وفي غير وعيهم يا جماعة".