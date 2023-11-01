عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سكرانين وجايين من المطبخ .. سمير راغب يعلن مفاجأة عن 7 أكتوبر

العميد سمير راغب
العميد سمير راغب

كشف العميد سمير راغب، خبير استراتيجي، عن أن الجيش الإسرائيلي وجنوده لديه مخاوف كبيرة من المواجهة البرية مع المقاومة الفلسطينية حماس، لافتا إلى أن الجيش الاحتياطي الإسرائيلي مكون من أشخاص تعمل في شركات وما إلى ذلك، سواء مجند أو مجندة. 

سمير راغب يتحدث عن 7 أكتوبر 

وأضاف "راغب"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هم عبارة عن "نمر من ورق"، "الناس دي جاية من الشركة ومن المطبخ ومن المحل، ومن هنا وكلام من الصعب". 

وتابع العميد سمير راغب: "محدش يجي يكلمني على مجندة جاية من المطبخ تم أسرها، لأن إسرائيل اللي حطتها في هذا الوضع، لما تجيب مجندة من المطبخ، وتخليها تحارب وتزعل أنها اتأسرت يبقى لا، العيب في اللي جاب الناس دي من المطبخ، والشركة". 

واستكمل، أن الجيش الإسرائيلي جيش بائس، ألا أنهم مميزين في الأعمال القذرة التي يقومون بها مثل ما يحدث في غزة وما إلى ذلك، موضحا أن عملية 7 أكتوبر كان فضيحة كبرى لكل المسؤولين في إسرائيل، "فيه ناس كانت بتقول تصريحات على الهواء وهما سكرانين وفي غير وعيهم يا جماعة". 

سمير راغب المواجهة البرية المقاومة الفلسطينية حماس الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

السيسي لـ سوناك: الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

بعد وداع الدوري الأفريقي.. جائزة مالية ضخمة للنادي الأهلي

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

موضوعات متعلقة

اللواء محفوظ مرزوق: أمريكا تمتلك قوة بحرية هائلة خارج المياه الإقليمية المصرية

انقلبت الصورة.. مراسل صدى البلد يفجر مفاجأة بشأن موقف الإعلام الغربي حول غزة

معلومات مؤكدة.. مراسل صدى البلد: تطور عاجل من ألمانيا لحسم الأزمة في غزة

محلل سياسي: نتنياهو معرض للسجن في إسرائيل لهذا السبب

محلل سياسي: نتنياهو يبحث مع دول أوروبية الضغط على مصر لتنفيذ المخطط الإسرائيلي

أحمد موسى: إرادة مصر سبب دخول المساعدات إلى قطاع غزة

مبارك قالهالي شخصيًا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة بشأن خلاف الرئيس الراحل مع أمريكا

تحذير عاجل.. أحمد موسى: 3 مقترحات من أمريكا بشأن قطاع غزة

ترشيحاتنا

الفيدرالي الأمريكي حسمها.. مفاجأة سارة من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

لفترة محدودة.. سيتروين C4 بدون جمارك

ببطارية 7000 مللي أمبير .. أحدث جهاز تابلت من سامسونج للشباب 

نشرة الحوادث| نسرين طافش أمام المحكمة بطلب رسمي.. وتهاني: جوزي بيعايرني باللي بينا

شاهد لحظة إصابة نجم الأهلي ونقله إلى المستشفى

فض خناقة بـ النار والبنزين | تصرّف صادم من فرارجي بالشرقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلق؟

نوع شاي يحارب السرطان.. ماذا يفعل لجسمك عند تناوله

تعرف على أهمية الحجامة لمرضى النقرس

إسرائيل تعترف| خسائر فادحة بسبب التوغل البري.. وهذه حصيلة قتـ.لى جيش الاحتلال

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ