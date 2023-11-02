خبير علاقات دولية يكشف أسباب تغير نظرة العالم الغربي ل_ الاحتلال الإسرائيلي.. تفاصيل

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية أن المجتمع الغربي لم يتحرك قيد أنملة في دعمه وانحيازه الأعمى ل_ الكيان الإسرائيلي، إلا أن الرأي العام العالمي غير المجتمع الغربي المتمثل في العم سام وتابعه بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، و ألمانيا.

وأضاف البرديسي في لقاء مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc، أننا في لحظة فارقة في التاريخ حيث هناك قوى صاعدة وبعد أن كان أحادي القطب أصبح متعدد القطبية ولكن إسرائيل هي مخلب القط وفي الأساس هي أداة استعمارية.

وأشار إلى أن العالم كله يرى أن هذا ظلم عظيم وأن ما يحدث في فلسطين جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومخالف لكل المواثيق والمعاهدات الدولية مواثيق جنيف الأربع وروما ومدريد والقوانين الدولية للحرب والأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

وأوضح أن مايحدث هي أكبر المجازر في تاريخ البشرية لأنها على الهواء مباشرة صوت وصوره أما مجازر هولاكو وحروب الفرنجة ( الصليبيين ) سمعنا عنها ولم نرها.

ووصف البرديسي إسرائيل بأنه كيان جبان يعتمد على الإنتقام وليس على المواجهة وتعتمد على العتاد في قتل الأبرياء والمدنيين والنساء والاطفال ولكن أين الأهداف العسكرية والإستراتيجية.



ولفت إلى أن العرب لهم قوة حقيقية ولكن ينقصهم الإرادة السياسية وتوحد الكلمة فجيش مصر هو قوة والخيرات والثروات التي تنعم بها دول الخليج هي قوة عظمى والعنصر البشري موجود.