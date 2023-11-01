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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من جديد.. طيران الاحتلال يشن غارات جوية على الجنوب اللبناني

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على جنوب لبنان.

وكان حزب الله اللبناني استهدف أيضا  قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة.

وأشار الحزب بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية الي ان الاستهداف أوقع اصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلية في إيلات تحاول التصدي لصواريخ تقول انها بالستية او من طراز كروز اطلقها الحوثيون من اليمن .

كما أُطلق صاروخان مضادان للدروع اصابا دبابة ميركافا اسرائيلية على حدود لبنان وحالة الجنود بداخلها صعبة جدا .

فيما دوت صفارات الانذار من جديد في مستوطنات الجليل الغربي على حدود لبنان.
 

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