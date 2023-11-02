نشرة المرأة والصحة..شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان ياسمين صبري وتثير الجدل على السوشيال ميديا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي .

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تعرف على فوائد السلق

يعد القرنفل من الأعشاب المهمة والتي لها دور كبير في حمايتك وعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة.

ويحتوي القرنفل على العديد من الألياف والكالسيوم التي تساعد الجسم علة مقاومة أمراض السرطان وأنواع مختلفة من الأورام الليمفاوية.

تعمل على تنظيم مستوى السكري بالدم وفقا

حرصت النجمة ياسمين صبري على حضور الليلة الافتتاحية لموسم الرياض 2024، النزال بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.