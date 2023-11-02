المرشح فريد زهران يعرض مخططه في حالة الفوز برئاسة الجمهورية|فيديو

قال فريد زهران المرشح الرئاسي، إن الحرب في غزة سحبت التركيز من متابعة الجمهور لأحداث الأنتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنه داعم لموقف النظام المصري الحالي في التعامل مع أزمة الأشقاء في غزة.



وأضاف فريد زهران خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"،أن مصر يتم الضغط عليها حالياً بشكل كبير، معلقاً:" هذه الضغوط تبلغ هذا الحد من القوة، نتيجة هذا الحد من الضعف الذي وصلت له مصر".

وتابع:"رئيس الجمهورية القادم لو هو فريد زهران أول حاجه هيعملها، هي كيفية إستعادة مصر قوتها، و أقصد بذلك قوتها الأقتصادية"

فريد زهران: لدي تاريخ سياسي أعتز به ولست شخصاً مجهولاً

وأشار فريد زهران إلى أنه لديه تاريخ سياسي يعتز به ولست شخصاً مجهولاً، معلقاً :"تاريخي السياسي يسمح لي بالترشح لرئاسة مصر"



وأضاف ،قائلاً:" فريد زهران مش معروف، لأنه لا يوجد حياة سياسية في مصرو ميزة الانتخابات الرئاسية ، هي إن الناس تعرف الإتجاه الذي يمثله فريد زهران"

ولفت فريد زهران إلى أن يحيي صمود الشعب الفلسطيني، متابعاً:" كان لي الشرف المشاركة في تأسيس اللجنة الشعبية لدعم الإنتفاضة الشعب الفلسطيني في عام 2001"