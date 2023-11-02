عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرشح فريد زهران يعرض مخططه في حالة الفوز برئاسة الجمهورية|فيديو

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

قال فريد زهران المرشح الرئاسي، إن الحرب في غزة سحبت التركيز من متابعة الجمهور لأحداث الأنتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنه  داعم لموقف النظام المصري الحالي في التعامل مع أزمة الأشقاء في غزة.


وأضاف فريد زهران خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"،أن مصر يتم الضغط عليها حالياً بشكل كبير، معلقاً:" هذه الضغوط تبلغ هذا الحد من القوة، نتيجة هذا الحد من الضعف الذي وصلت له مصر".

وتابع:"رئيس الجمهورية القادم  لو هو فريد زهران أول حاجه هيعملها، هي كيفية إستعادة مصر قوتها، و أقصد بذلك قوتها الأقتصادية"

فريد زهران: لدي تاريخ سياسي أعتز به ولست شخصاً مجهولاً

 

وأشار فريد زهران إلى أنه لديه تاريخ سياسي يعتز به ولست شخصاً مجهولاً، معلقاً :"تاريخي السياسي يسمح لي بالترشح لرئاسة مصر"


وأضاف ،قائلاً:" فريد زهران مش معروف، لأنه لا يوجد حياة سياسية في مصرو ميزة الانتخابات الرئاسية ، هي إن الناس تعرف الإتجاه الذي يمثله فريد زهران"

ولفت فريد زهران إلى أن يحيي صمود الشعب الفلسطيني، متابعاً:" كان لي الشرف المشاركة في تأسيس  اللجنة الشعبية لدعم الإنتفاضة الشعب الفلسطيني في عام 2001"

فريد زهران غزة مصر رئيس الجمهورية الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

السيسي لـ سوناك: الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجآت جديدة

ودّعها| أول تعليق لـ خالد الغندور على خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

ترشيحاتنا

بسبب سيد عبد الحفيظ.. ناقد رياضي يفتح النار على كولر

بعد خروجه من بطولة الدوري الإفريقي ... شوبير يطرح سؤالا مثير لجماهير الأهلي

حماس تعلن استشهاد 195 فلسطينيا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا

أحمد حسن : موديست غير جدير وإمام عاشور كان لازم يتغير.. تفاصيل

مجدي عبد الغني : فيديوهات موديست «طلعت ذكاء اصطناعي».. والأهلي أخطأ في التعاقد معه.. فيديو

تويوتا تستثمر 8 مليارات دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انجلينا جولي تهاجم إسرائيل وتوجه رسالة لزعماء العالم بعد مجزرة جباليا

طريقة عمل الزبادى في البيت لأطفالك

الرئيس السيسي يوقع على القانون| تعديلات الضريبة على الدخل تزيد المرتبات .. تفاصيل

طبق يكفى 4 أفراد.. طريقة عمل شاورما الفراخ

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ