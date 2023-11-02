3.5 كيلو حشيش .. حبس كهربائي لاتجاره في المخدرات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس كهربائي ، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد نجحت في ضبط كهربائى وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا بحيازتهم لها بقصد الإتجار فيها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.