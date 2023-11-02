مجلس القبائل والعائلات المصرية: ملحمة وطنية أمام عبر رفح لدعم الأشقاء بغزة

كشف محمود صدقي أحد المنسقين على معبر رفح بمجلس القبائل والعائلات المصرية، سير عملية إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وقال محمود صدقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" مجلس القبائل والعائلات المصرية يقوم بملحمة وطنية على معبر رفح من اجل إدخال المساعدات لقطاع غزة ".

وأضاف :" الجهود المصرية على معبر رفح لإدخال المساعدات لقطاع غزة تعتبر ملحمة وطنية، وهناك خلية نحل على الأرض تسعى دائما لإدخال المساعدات لقطاع غزة ".

ولفت أحد المنسقين على معبر رفح بمجلس القبائل والعائلات المصرية:" معبر رفح استقبل بعض المصابين الفلسطينيين ولدينا ثقة في الله ومجهودات أبطالنا في فسطين والدول العربية من اجل حل القضية الفلسطينية ".

وتابع محمود صدقي:" مصر هي كلمة السر في أي معادلة عربية أو إقليمية ودولية"، مضيفا:" ما يحدث في غزة حرب ضد الإنسانية ".