نظرة على الفلسفة البوذية.. أحدث إصدارات بيت الحكمة

صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة كتاب "نظرة على الفلسفة البوذية في الصين".



حين تهتز أعماق النفس البشرية، تبدأ في طرح أسئلة: من أنا؟ماذا أنا؟ كيف تحدث كل هذه الأشياء؟ ثم تدرك النفس أن هناك شيئًا داخلها يوجه هذه الأسئلة، شيء ذكي، وواضح دون حيرة أو ارتباك.

يحدث ذلك في حياتنا، ونشعر بحالة من الاضطراب -أو هكذا يبدو لنا- لكن هذا الاضطراب يتمخَّض عن شيء يستحق العمل على اكتشافه. نتحرك إلى داخلنا أبعد وأبعد بكيفية ما، وما إن نتوصل إلى مَن وما نحن، وكيف تمكَّنَّا من تطبيق ما تعلمناه لمواجهة أمورنا، يظهر لنا مدخلان؛ أحدهما هو أن نعد أنفسنا لما يجب أن نكونه. أما الآخر فهو محاولة أن نعيش في نطاق ما نكونه.

هنا تتكشّف منهجية التأمل في البوذية، وهي الوصول للحقيقة التي تدفع إلى الصحوة، والاتحاد، وإيقاظ النفس عبر أحداث الحياة.