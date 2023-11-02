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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاميها حراميها .. حبس حارس سرق أموالا وذهبا من داخل فيلا بالتجمع

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس حارس فيلا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل الفيلا عمله بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مستغلاً سفر صاحب الفيلا وأسرته خارج البلاد.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان رجال الأمن قد تمكنوا من ضبط حارس فيلا لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل الفيلا عمله بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مستغلاً سفر صاحب الفيلا وأسرته خارج البلاد.

وتم بإرشاده ضبط الخزينة والأدوات المستخدمة فى فتحها.

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