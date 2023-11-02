يذهب لعمله بالدراجة.. طبيب فلسطيني يروي تفاصيل يومه لإنقاذ المصابين بغزة

كشف الدكتور حسن زين الدين أحد الأطباء العاملين في قطاع غزة، تفاصيل يومه لإنقاذ الجرحى والمصابين في قطاع غزة.

وقال حسن زين الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" أنا من سكان حي الرمال بقطاع غزة واعمل طبيبا ".

وأضاف :" الاحتلال بدأ يقصف حي الرمال واضطرينا نرحل من حي الرمال إلى مكان آخر في مدينة البريج".

وتابع حسن زين الدين :" أقيم في مكان يبعد عن مكام عملي حوالي 15 كيلومتر ولا يوجد وقود وبالتالي أتوجه إلى مقر عملي بالدراجة ".

وأكمل :" اتنقل يوميا من بيتي لمقر عملي تحت القصف الإسرائيلي وأسير في شوارع ليست ممهدة بسبب القصف الإسرائيلي"، مضيفا:" نواجه مخاطر بشكل يومي والاحتلال يقطع الطرق بشكل كامل ".

