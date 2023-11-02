حماس تعلن استشهاد 195 فلسطينيا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، والتابع لحركة حماس، أمس الأربعاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع تجاوز الألف ما بين شهيد وجريح، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء بلغ 195 شهيد.

وقال المكتب الإعلامي في غزة في بيان له: " في أقل من ٢٤ ساعة، ضحايا مجزرتي جباليا الأولى والثانية يجاوز ١٠٠٠ ما بين شهيد وجريح ومفقود، حيث بلغ الشهداء ١٩٥ شهيد،١٢٠ مفقود تحت الأنقاض، ٧٧٧ جريح ومصاب".

ومساء أمس، دعا ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إنشاء ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لتلبية الاحتياجات العاجلة.

ورحب الاتحاد الأوروبي بمغادرة عدد من الرعايا الأوروبيين والأجانب لغزة، ونقل مصابين إلى مصر عبر معبر رفح في وقت سابق الأربعاء، لأول مرة منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر.

ومن جانبها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى مواصلة العمل للتصدي للأزمة الإنسانية.

وأضافت في البيان: "علينا أن نواصل العمل معا لتكثيف جهودنا بشكل أكبر للتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة".