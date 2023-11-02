خبير إستراتيجي: 7 أكتوبر أظهر ضعف القوات الإسرائيلية وأجهزتها الاستخباراتية|فيديو

قال اللواء محيي الدين نوح الخبير الاستراتيجي، إنه يحي المقاومة الفلسطينية، لأنها تقوم بعمل رائع ، مؤكداً أن 7 أكتوبر أظهر ضعف القوات الإسرائيلية أجهزتها الاستخباراتية.

الخبير الاستراتيجي:المقاومة الفلسطينية كبدت الإحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة



وأضاف محيي الدين نوح خلال لقائه على فضائية "المحور"، أن إسرائبل أعلنت اليوم عن 16 قتيل ، لافتاً إلى أن المقاومة الفلسطينية كبدت الإحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة ، و الجيش الإسرائيلي ضعيف للغاية في المواجهة.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى، أن 30 ألف فرداً من حماس في الأنفاق، و يخرجون للإحتلال الإسرائيلي من كافة الأتجاهات، و لذلك كان الإحتلال الإسرائيلي يتردد في مرحلة الإجتياح البري.