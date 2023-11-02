"الأهرام" مشيدة بقرار السيسي بإنجاز ملحمة تنمية غير مسبوقة بسيناء: أفضل طريقة للحفاظ عليها تنميتها

أشادت صحيفة (الأهرام) بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنجاز ملحمة تنمية غير مسبوقة بسيناء، لاسيما وأنه جرى إنفاق ما يزيد على 600 مليار جنيه حتى الآن على مشروعات تنمية سيناء، منذ تولى الرئيس المسئولية، وهناك خطط بإنفاق 363 مليار جنيه أخرى، لتنفيذ مئات المشروعات حتى عام 2030.



وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (سيناء خط أحمر) - إلى كلمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه الموسع مع شيوخ سيناء، بمقر الكتيبة 101 بالعريش أمس الأول، بأن "سيناء هي في القلب لدى كل مصري ومصرية، وأمنها جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، مبرزة إجماع خبراء الأمن القومي المصري بأن أفضل طريقة للحفاظ على سيناء هي تنميتها.



ولفتت الصحيفة إلى العبارات القوية، التي أطلقها رئيس الوزراء بأن //ملايين المصريين على استعداد تام للتضحية بالروح حتى لا يقترب أحد من هذه البقعة العزيزة علينا جميعا//؛ وهي رسالة واضحة لكل من يفكر، ولو للحظة واحدة، في المساس بحبة رمل واحدة من رمال سيناء.



ورأت الصحيفة أن ما قاله رئيس الوزراء، "تكرار للحقيقة الأزلية الموروثة"، التي لا يكف الرئيس السيسي عن تكرارها في كل مناسبة، وهي //أن أمن سيناء خط أحمر، لن يجرؤ كائن من كان على تجاوزه//.



وأعادت الصحيفة - في هذا السياق - التذكير بكلمات الرئيس السيسي، التي قالها - في بداية انفجار الأوضاع فى غزة في السابع من أكتوبر الماضي - بأن //مصر لن تسمح أبدا، وتحت أى ظرف، بتصفية القضية الفلسطينية، ولا أن يكون الحل على حساب الأمن القومى المصرى المقدس//.

وقالت الصحيفة إن سيناء مصرية منذ خلق الله الأرض ومن عليها، وكم دفع جنود مصر الأبطال البواسل دماءهم وأرواحهم للمحافظة عليها منذ آلاف السنين.



واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالاستشهاد بقول الدكتور مدبولي - عن علاقة المصريين بسيناء - //إنك إذا سألت أي مصري عن مكانة هذه البقعة عنده؛ لقال إن سيناء هي أغلى مكان لديه//.

