البيت الأبيض: لن ننشر قوات حفظ سلام أمريكية في غزة.. ونبحث مع حلفائنا وضع القطاع بعد "الصراع"

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات حفظ سلام أمريكية على الأرض في غزة مستقبلا، بينما تبحث مع حلفائها وضع غزة في مرحلة ما بعد "الصراع".



وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض - أمام الصحفيين، مساء أمس /الأربعاء/ - إنه "لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل".



وحول تأهب المنطقة لأزمة لاجئين محتملة بين سكان قطاع غزة، قال كيربي - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن الولايات المتحدة لا تدعم "توطينا دائما" لسكان غزة خارج القطاع.



وبشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة بسبب الحرب، ذكر كيربي أن واشنطن لا تعتقد بأن الوقت مناسب - الآن - لوقف عام لإطلاق النار، لكن من الضروري وقف أعمال القتال، لأسباب إنسانية.



وقال كيربي: "ليس لدينا كل الإجابات - حتى الآن - عما سيأتي بعد الصراع؛ لكننا نعمل مع شركائنا في المنطقة؛ لاستكشاف الشكل الذي يحتمل ويجب أن يكون عليه الحكم في غزة".

