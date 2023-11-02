وزارة الخارجية في نيبال: جوتيريش شدد على أهمية السلام في بلادنا "من أجل الشفاء من جروح الحرب"

ذكرت وزارة الشئون الخارجية النيبالية أمس /الأربعاء/ أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أكد - خلال زيارته الرسمية لنيبال التي استغرقت أربعة أيام - أهمية العلاقات الثقافية والتاريخية بين الأمم المتحدة ونيبال.



وذكرت وزارة الشئون الخارجية النيبالية - في بيان أمس - أن جوتيريش أجرى، خلال زيارته التي اختتمت اليوم، مباحثات على مستوى رفيع، وألقى كلمة أمام أعضاء جلسة مشتركة للبرلمان النيبالي، سلط خلالها الضوء على أهمية عملية السلام في نيبال من أجل الشفاء من جروح الحرب هناك، وذلك من خلال تحقيق العدالة الانتقالية، مشيرا إلى ضرورة تحقيق ذلك لأنه يساعد على تحقيق السلام للمجتمعات النيبالية التى عانت كثيراً من الظلم.



من ناحية أخرى، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى ظاهرة التغير المناخي، حيث دعا دول العالم إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، وحذر من احتمال حدوث كارثة مناخية إذا لم يحدث ذلك.



ولفت البيان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عقد كذلك اجتماعات مع شخصيات بارزة في نيبال، من بينها الرئيس رام تشاندرا بوديل ورئيس الوزراء بوشبا كمال داهال براتشاندا ورئيس البرلمان ديفراج غيميرى، بالاضافة إلى زعماء أحزاب سياسية ووزراء وشخصيات مهمة أخرى.