الجمهورية: جهود مصرية حثيثة على جميع الأصعدة لحقن دماء الشعب الفلسطيني

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن مصر تواصل جهودها على جميع الأصعدة السياسية والدبلوماسية لحقن دماء الشعب الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، منوهة بالجهود المصرية الحثيثة التي تقوم بها مختلف الأجهزة ومؤسسات الدولة لوقف التصعيد حفاظاً على أرواح المدنيين والممتلكات الخاصة بأبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (فلسطين.. في «قلب مصر») - "ها هي مصر العربية؛ تفتح أبواب معبر رفح لدخول المصابين من الأشقاء الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية وتوفير الرعاية الطبية لهم.. لقد دفعت مصر أمس بعشرات من سيارات الاسعاف ومئات المسعفين والأطباء لإنقاذ هؤلاء الجرحى والمصابين فى عدد من المستشفيات المصرية.. هذا بخلاف الجهود المصرية الحثيثة التى تقوم بها مختلف الأجهزة ومؤسسات الدولة ".

وشددت الصحيفة على أن مصر تضع نصب أعينها المصلحة العامة للشعب الفلسطيني والأمة العربية؛ وهو ما كان محط تقدير من مختلف المؤسسات والدول الراعية لعملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتضرع إلى الله، أن يحفظ مصر ويجعلها - دومًا - سندًا لفلسطين وأمتها العربية.