مدبولي يصل إلى القرية الكونية لافتتاح مجمع مدارس

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، لافتتاح مجمع المدارس بها.

ويرافقه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط.

وتم إنشاء المجمع التعليمي بالقرية الكونية، على مساحة تبلغ حوالي 50 فدانًا.

ويضم المجمع 5 مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب، وسيشهد مدبولي تشغيل 4 مدارس اليوم.

ومن المقرر أن تقوم مدارس المجمع التعليمي بالقرية الكونية، بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية (أمريكي وبريطاني وفرنسي)، وتقديم الخدمات التعليمية المتميزة.