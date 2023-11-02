مكنش قصدي.. اعترافات المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها بسبب مصروف المنزل

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على ربة المنزل المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصروفات المنزل.

وقالت المتهمة وتدعى “ن. ص”، 35 سنة، في اعترافاتها أمام جهات التحقيق، إنها متزوجة منذ فترة وبدأت المشاكل بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية وأيضا مصروف البيت.

وأصافت المتهمة أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها بسبب مصروف البيت وعدم إنفاقه عليها بحجة ظروف عمله، فاحتد الخلاف بينهما، فتعدى عليها بالضرب، وأثناء محاولتها الدفاع عن نفسها طعنته بسلاح أبيض، مؤكدة أنها لم تقصد قتله، ولكنها كانت تدافع عن نفسها.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، ادعاء مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته بمنطقة بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وانتقلت قوة أمنية، وبالمعاينة والفحص تبيين إصابة “ش. ا. م”، 42 سنة، بجرح طعني نافذ بالبطن خلال مشادة كلامية بينه وبين زوجته المدعوة “ن. ص”، 35 سنة، بسبب الخلاف على مصروفات المنزل، تطورت إلى مشاجرة، قامت خلالها الزوجة بطعنه بسلاح أبيض.

وتم نقل الزوج لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتم التحفظ عليه، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.