عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مكنش قصدي.. اعترافات المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها بسبب مصروف المنزل

متهمة - صورة أرشيفية
متهمة - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على ربة المنزل المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصروفات المنزل.

وقالت المتهمة وتدعى “ن. ص”، 35 سنة، في اعترافاتها أمام جهات التحقيق، إنها متزوجة منذ فترة وبدأت المشاكل بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية وأيضا مصروف البيت.

وأصافت المتهمة أن يوم الواقعة نشبت  مشادة كلامية  بينها وبين زوجها بسبب مصروف البيت وعدم إنفاقه عليها بحجة ظروف عمله، فاحتد الخلاف بينهما، فتعدى عليها بالضرب، وأثناء محاولتها الدفاع عن نفسها طعنته بسلاح أبيض، مؤكدة أنها لم تقصد قتله، ولكنها كانت تدافع عن نفسها. 

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، ادعاء مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته بمنطقة بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وانتقلت قوة أمنية، وبالمعاينة والفحص تبيين إصابة “ش. ا. م”، 42 سنة، بجرح طعني نافذ بالبطن خلال مشادة كلامية بينه وبين زوجته المدعوة “ن. ص”، 35 سنة، بسبب الخلاف على مصروفات المنزل، تطورت إلى مشاجرة، قامت خلالها الزوجة بطعنه بسلاح أبيض.

وتم نقل الزوج لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتم التحفظ عليه، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

القليوبية جهات التحقيق مدير أمن القليوبية أمن القليوبية كفر شكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو .. عبد الملك يكشف التفاصيل

إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجآت جديدة

الله يقرفك ... إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز : لاعب مؤذي

ودّعها| أول تعليق لـ خالد الغندور على خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بسبب الخلاف على ملكية محل بالقليوبية

حبس المتهم بإنهاء حياة نجل شقيقته بسبب الخلاف على ميراث شقة بالقليوبية

بسبب الناموس.. اندلاع حريق في شقة سكنية بالخانكة بالقليوبية

عاطل ينهي حياة نجل شقيقته في مشاجرة بسبب ميراث شقة بالقليوبية

ترشيحاتنا

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

حركة فتح تشكر الإمارات لاستقبالها ألف طفل من جرحى العدوان على غزة

استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة

وزير الصحة التركي يعلن خروج مستشفى الصداقة للسرطان عن الخدمة في غزة

هشام آمنة: إزالة 965 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

أنجلينا جولي تهاجم إسرائيل وتوجه رسالة لزعماء العالم بعد مجزرة جباليا

طريقة عمل الزبادى في البيت لأطفالك

فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ