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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب نفاد الوقود.. المستشفى الإندونيسي يعلن توقف المولد الرئيسي لديه

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فجر اليوم الخميس، عن توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي الذي يشكل عصب الخدمات الصحية بشمال القطاع، نظرا لنفاد الوقود.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن مئات المرضى والجرحى صاروا في خطر كبير بسبب توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي.

وقالت إنها اتخذت إجراءات استثنائية، من بينها وقف عمل ثلاجة حفظ الموتى لتمكين المستشفى الإندونيسي من العمل لبضعة أيام.

من جانبها، أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، أنّ أكثر من عشرين ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تمّ إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع إلى مصر، أمس الأربعاء، عن طريق معبر رفح.

وقالت المنظمة، في بيان صدر عنها، إنّ الإمكانية محدودة لحصول الجرحى على الرعاية الصحيّة بسبب الحصار والقصف المستمر من قبل جيش الاحتلال.

وأوضحت “أطباء بلا حدود” أنّ موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفا تمكّنوا من مغادرة غزة.

وشددت المنظمة في بيانها على ضرورة السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك، بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقّهم في العودة إلى غزة لاحقا، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار".

وقالت منظمة “أطباء بلا حدود”، في بيانها، إنّه يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحّي مهدد بالانهيار التامّ.

إجراءات إستثنائية أطباء بلا حدود استثنائية الصحة الفلسطينية الخدمات الصحية

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