تخطوا 8000 شهيد.. الصحة الفلسطينية تعلن عدد ضحايا غزة في القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 8796 قتيلا و22219 مصابا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الشاطئ، غرب غزة.

وأفاد مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ محيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ، تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.