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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة خارجية اليابان ستزور رام الله والأردن وإسرائيل

وزيرة خارجية اليابان
وزيرة خارجية اليابان

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا ستزور رام الله خلال جولتها في المنطقة التي تشمل الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

قالت وزيرة خارجية اليابان، في وقت سابق، إن قطاع غزة في وضع خطير وأن قلبها يعتصر عندما تفكر في فقدان أرواح بريئة.

وأضافت كاميكاوا، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، إنها ستزور رام الله وتتحدث مع القادة الفلسطينيين خلال جولتها التي تشمل إسرائيل والأردن.

وأعربت المسئولة اليابانية قائلة: “سنواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة”.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن اليابان طلبت من حكومة إسرائيل وقف القتال مؤقتا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت اليابان ، تقديم منحة طارئة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي استجابة للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وأوضحت الحكومة اليابانية أنها ستنفذ مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار في مجالات مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية، وهذا عبر تقديم المساعدات من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية).

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