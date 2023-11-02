لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

عبر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عن بعضًا من آلام الفلسطينيين التي تدمي القلوب بعد فقدان ذويهم في مجزرة مخيم جباليا التي نفذتها القوات الإسرائيلية من خلال قصف جوي أمس الأربعاء.

ظهر بمقطع الفيديو الذي تم نشره على موقع تيك توك شابًا وهو يجلس بجوار جثمان رجل ويقول بقلب مُنفطِر "يالله". ثم أوضح الفيديو فتاة تجلس في أحضان شابًا ويبكيان بشدة بينما يحاول مواطنين آخرين إنقاذ مواطنين من تحت الأنقاض.

أظهر الفيديو بعد ذلك شابًا وهو يُشاهد في حالة صدمة وضع مخيم جباليا بعد القصف مرددًا "يالله" فيما يتلقى المواطنين المصابين مع تحطم سيارة الإسعاف التي تنقلهم إلى المستشفيات.

جرائم حرب

وأعلن وزارة الصحة في غزة عن قصف القوات الجوية الإسرائيلية لمربع سكني بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا أمس الأربعاء مما أسفر عن عشرات الجرحى والمصابين، فيما أكد الدفاع المدني أن هذا القصف تسبب في مقتل عائلات بأكملها في المخيم الذي يًعد الأكبر في قطاع غزة حيث يصل عدد ساكنيه إلى 116 ألف نسمة.

وفي سياق متصل، اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هذا القصف يرقى إلى "جرائم حرب" حيث قالت في منشور لها على منصة إكس الاجتماعية "ظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب"