تعاون بين الهلال الأحمر الكويتي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

استقبل الدكتور هلال الساير رئيس مجلس ادارة الهلال الأحمر الكويتي البروفسور إبراهيم آدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مقر الجمعية في دولة الكويت.

واستهل المدير العام للمنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري كلمته بأن دولة الكويت تعتبر علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني وأضاف ان للكويت تاريخا طويلا في العمل المشرف بدعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث علاوة على مشاركتها في دعم جهود المنظمات الدولية والإنسانية.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين المنظمة والهلال الأحمر الكويتي لا سيما في الكوارث الطبيعية والتنسيق في مجال العمل الإنساني وبناء القدرات وحصاد المياه منوها بخبرات وتجارب الجمعية في العمل الإغاثي.

ودعا إلى تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين المنظمة والهلال الأحمر الكويتي عبر تبادل الآراء حول تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في خدمة الإنسان العربي ومواجهة قضاياه الإنسانية مؤكدا أهمية العمل العربي المشترك في خدمة الأمن الغذائي العربي.

وأعرب الدكتور الساير عن دعمه لانشطة وبرامج عمل المنظمة والتعاون معها في المجالات والعمل عبر اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين .