رضا حجازي: منظومة التعليم تضم 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة



قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إن منظومة التعليم في مصر تضم ٢٥ مليون طالب و٦٠ ألف مدرسة.

ولفت إلى حتمية التطوير أصبح امر ضروري وانه لابد من شراكة حقيقة مع الاقطاع الخاص وتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في التعليم لتحقيق التنافسية والحياد التنافسي.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المجمع أن رؤية التربية والتعليم في ثلاث محاور اولا احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها لتعظيم موارد الدولة.

ثانيا الحياد التنافسي مع القطاع الخاص ثالثا تاكيد مبدا الشفافية والمعلوماتية لتحقيق الثقة بين الطرفين.



وأشار إلي أن الوزارة مؤمنة بمشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية ومنها انشاء مدراس التعليم الفني وهناك ٦٩ مدرسة تكنولوجي وفنية وانشاء مدراس تعليم عام باسعار مخفضة والدخول في. ادارة عملية الامتحانات لشهادة النيل و استغلال اصول الوزارة غير المستغلة

واشار الي أن الوزارة تشجع المستثمرين لانشاء المدراس الخاصة وتسهيل عملية الترخيص حيث انها أصبحت مميكنة.



وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قالت إن مشروع مجمع المدراس الكونية يعكس الشراكة التنموية بين الحكومة والقطاع الخاص حيث ياتي هذا الصرح التعليمي المتميز بالشراكة بين صندوق مصر السيادي و الاقطاع الخاصة مؤكدة ان الاقطاع الخاص هو الشريك الاساسي الدولة .

واشارت إلي أن المجمع يضم انشاء ٥ مدراس ومجمع للخدمات التعليمة والترفيهية ويدرس به الان ١٠٠٠ طالب ومؤكدة أن الطاقة الاستيعابية في المرحلة الاولي يصل الي ٧٥٠٠ طالب في ويقدم تعليم متميزة التي يحتاجها سوق العمل.

واضافت السعيد ان مشروع مجمع مدراس القرية الكونية يوكد علي ان الدولة تهتهم بالتعليم حيث انه يجسد رؤية مصر ٢٠٣٠ في هدفي الاتاحة والتنافسية كما ان المحور الثاني يرتبط بسوق العمل حيث نعمل علي تقليل الفجوة بين سوق العمل و الخريجين ، لافتا ان الدولة تعمل علي تقديم مستوي تعليمي مختلف .