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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 3 أسابيع.. الاحتلال الإسرائيلي ينشر تكلفة الحرب في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت القناة 12 للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن تكلفة الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب في قطاع غزة بلغت نحو 7.5 مليار دولار حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيشه ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، مشيرًا إلى أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.

وأضاف جالانت، خلال مؤتمر صحفي له، أن هذه الحرب لها ثمن باهظ والمعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا ونواصل إعادة تقييم استراتيجيتنا أولا بأول، مشيرًا إلى أنه أمام المقاومة الفلسطينية خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامهم، قائلًا: "نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف تم القضاء عليهم".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "أقاسم عائلات الجنود أحزانهم، أعرف أن عائلات الجنود يعيشون قلقا وانا أدعمهم وأقول لعائلات المخطوفين لن ننساكم".

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