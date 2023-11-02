عبد الغفار: اصدار قانون المسئولية الطبية وتعديل اللوائح ضرورة لتطوير المنظومة الصحية

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن قانون المسؤولية الطبية من القوانين المهمة التي من شأنها خدمة المنظومة الصحية بأكملها، موضحاً أنه سيتم التنسيق الكامل مع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ؛ لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تخدم بدورها المنظومة الصحية.



جاء ذلك خلال عقد وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور علي مهران، والنواب أعضاء اللجنة؛ لمناقشة سبل التعاون لدعم المنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن الاجتماع تناول عرض خطة العمل الخاصة بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والتي تتضمن التركيز على الأطر التشريعية والقوانين الخاصة بالقطاع الصحي، ومراجعتها بما يتناسب مع الوضع الحالي للمنظومة الصحية، وبما يضمن تحقيق الارتقاء للقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار الوزير إلى أهمية النظر في اللوائح المُنظمة للمنظومة الصحية، من خلال التواصل والتنسيق بين لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والمستشاريين القانونيين لوزارة الصحة والسكان، لخدمة منظومة العمل وتحقيق الصالح للفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية.



من جانبهم.. وجه أعضاء اللجنة الشكر للوزير على مجهوداته المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية في كافة ربوع الجمهورية، من خلال المتابعة الدورية لمنظومة العمل بمختلف المنشآت الصحية والزيارات الدورية المستمرة التي يجريها لجميع المحافظات، بما يضمن انتظام سير العمل ضمن المنظومة الصحية، ويدعم خطة الوزارة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.