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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم: مكتبة مصر العامة تعزز الوعي الثقافي للمجتمع

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تفقد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، مكتبة مصر العامة في المدينة بهدف تقييم الخدمات المقدمة وضمان استمرار دورها الثقافي لمواطني المدينة.

 

دعم الوعي الثقافي وتنمية المواهب

 

أثناء زيارته، أكد خليل على أهمية لائحة المكتبة التي تستهدف نشر الوعي الثقافي والتثقيف لكافة الفئات المختلفة في المجتمع. أشار إلى أن مكتبة مصر العامة تُعتبر صرحًا ثقافيًا يخدم الشباب والأطفال، مشجعًا إياهم على استكشاف وتطوير مواهبهم بشكل يُسهم في تنميتها وتفعيل دورها في تطوير المدينة.

 

تعزيز قيمة القراءة والتعلم

 

خليل أكد أن القراءة هي أساس تطوير الوعي والتفكير الإيجابي، وتلعب دورًا حيويًا في منح الأفراد الفطنة وقدرتهم على اتخاذ القرارات الصائبة. 

ويرى أن تعزيز الجوانب الثقافية والتعليمية سيسهم في تشكيل أجيال مستقبلية مثقفة ومتحمسة.

 

الجهود المستقبلية ودور المكتبة

 

في نطاق الجهود المستقبلية، رافق خليل في الزيارة المهندس ابوالعلا شلبى مدير الإدارة الهندسية، والشيخ جبريل محمود مؤسس المكتبة. تشاورا في دراسة إمكانية توسيع الأنشطة الثقافية في المكتبة لخدمة أفضل لسكان المدينة.

 

الدعم الحكومي والتوجيهات الرسمية

 

يأتي هذا الاهتمام بالجانب الثقافي لأبناء المحافظة في إطار توجيهات السيد الوزير الفاضل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، الذي أكد على أهمية تعزيز الثقافة والتثقيف بين الأفراد.

 

 

زيارة رئيس المدينة لمكتبة مصر العامة تعكس الالتزام بتطوير وتعزيز البيئة الثقافية للمدينة وتوفير مساحة تعليمية محفزة لكافة الشرائح العمرية.

مكتبة مصر العامة ثقافة تعليم تطوير المجتمع مرسى علم

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