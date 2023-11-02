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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يوجه بالتوسع في إنشاء المدراس الكونية بالمحافظات

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه سعيد بافتتاح وإنشاء مجمع المدراس الكونية لافتا أنها كانت أرض مهملة وأصل غير مستغل واليوم أصبحت مشروعا كبيرا مما يؤكد نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في افتتاح تشغيل مجمع المدراس الكونية أن المشروع مبدع يعمل علي منهج تعليم مصري مبدع لافتا أن مصروفات المدارس منخفضة مقابل مستوى تعليمي عالي مثل المدراس الدولية.

 

ولفت إلى انه يأمل أن يتم انشاء 300 مدرسة، مشيرا الي أن الحكومة سوف تتيح اراضي لانشاء هذه المدراس فورا .

ووجه الشكر للقائمين على هذا المشروع الكبير موجها بالتوسع في انشاء المدراس الكونية بالمحافظات .


وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ان منظومة التعليم في مصر تضم 25مليون طالب و60 الف مدرسة.

شراكة حقيقة 

ولفت إلى حتمية التطوير أصبح امر ضروري  و انه لابد من شراكة حقيقة مع القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في التعليم لتحقيق التنافسية والحياد التنافسي .

واضاف خلال كلمته في افتتاح المجمع ان رؤية التربية والتعليم في ثلاث محاور اولا احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها لتعظيم موارد الدولة ثانيا الحياد التنافسي مع القطاع الخاص ثالثا تاكيد مبدا الشفافية والمعلوماتية لتحقيق الثقة بين الطرفين .


واشار الي ان الوزارة مؤمنة بمشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية ومنها انشاء مدراس التعليم الفني وهناك ٦٩ مدرسة تكنولوجي وفنية  وانشاء مدراس تعليم عام باسعار مخفضة والدخول في. ادارة عملية الامتحانات لشهادة النيل و استغلال اصول الوزارة غير المستغلة.

وختم  بأن الوزارة تشجع المستثمرين لانشاء المدراس الخاصة وتسهيل عملية الترخيص حيث انها اصبحت مميكنة.

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