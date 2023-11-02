مدبولي: مشروع المدراس الكونية يؤكد نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه سعيد بافتتاح مجمع المدراس الكونية لافتا إلى أن المنطقة كانت أرضا مهملة، واصل غير مستغل، واليوم أصبحت مشروعا كبيرا وهو ما يؤكد نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

مجمع المدارس الكونية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته، في بدء تشغيل مجمع المدارس الكونية أن المشروع يعمل على منهج تعليم مصري مبدع، وأن مصروفات المدارس منخفضة مقابل مستوى تعليمي عالٍ مثل المدراس الدولية، كما أنه يأمل ان يتم انشاء 300 مدرسة مشيرا الي ان الحكومة سوف تتيح الاراضي لانشاء هذه المدراس فورا .

ووجه الشكر للقائمين على هذا المشروع الكبير موجها بالتوسع في انشاء المدراس الكونية بالمحافظات.