أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس آخر الأسبوع بارتفاع جميع مؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد المسبي لأكبر 30 يهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 22666 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 27788 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 9646 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4335 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 6497 نقطة.