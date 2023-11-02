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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد فصول مجمع المدارس الكونية

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع المدارس الكونية بمدينة 6 أكتوبر ، ورافقه وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، ومحافظ الجيزة .

واستمع مدبولي لشرح حول انشاء وتشغيل المجمع التعليمي والذي جاء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص .

 

والتقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية مع القائمين على مشروع مجمع المدارس الكونية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل خلال كلمته في بدء تشغيل المجمع إن المدارس الكونية توكد نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم الاصول غير المستغلة.

واضاف ان المناهج الدراسية حدث بها تطوير كبير وما شهدناه اليوم يشجعنا ان نتوسع في هذا المشروع كما ان نموذج الطلاب الذين شهدناهم يماثل مستوى الكثير من الطلاب ممن يتلقون مستوى تعليم عالي بمصورفات عالية.

ووجه مدبولي وزير التربية والتعليم ان المدارس الجديدة التي يتم انشاءها سيتم اتاحة جزء منها لانشاء مثل المدارس الكونية.

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