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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية تعلن خطة القوافل العلاجية ضمن "حياة كريمة" خلال نوفمبر الجاري

القوافل العلاجية
القوافل العلاجية

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " موضحا أن القوافل تضم مختلف التخصصات الطبية والكشف والعلاج مجانا.


وقال مكين - في بيان اليوم /الخميس/ - إن الخطة تتضمن إطلاق 4 قوافل طبية وتستمر لمدة يومين بمراكز بلقاس ودكرنس وميت غمر وجمصة، مؤكداً أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير، أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.


وأوضح وكيل الوزارة، أماكن عمل القوافل على النحو التالي، قرية الروضة مركز بلقاس يومي 6 و7 نوفمبر وقرية الربيعة مركز دكرنس يومي 13 و14 نوفمبر وقرية ميت العز مركز ميت غمر يومي 20 و 21 نوفمبر وقرية الجزاير مركز جمصه يومي 27 و 28 نوفمبر.


وأكد مكين استمرار تنظيم القوافل الطبية في مختلف مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمة الطبية والرعاية الصحية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم؛ لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين باعتبار ملف الصحة يعد مشروعاً قوميا بالإضافة إلى ملف التعليم .

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