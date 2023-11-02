مياه الإسكندرية تعلن مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة عقب تطبيق التوقيت الشتوي

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة حتى نهاية شهر نوفمبر، عقب تطبيق التوقيت الشتوي، وذلك بعدد من الميادين شرقي وغربي ووسط المحافظة.



وذكرت الشركة - في بيان اليوم /الخميس/- أن هذه السيارات تأتي للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، وتقدم جميع الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء، ومن بينها التعاقد على إدخال العدادات، و استقبال الشكاوى، و شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، وسداد الفواتير، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.



وأوضحت أن السيارات تتواجد من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً بمنطقة سيدي بشر شارع محمد نجيب، شرقي الإسكندرية أمام رافع شركة المياه، ومن التاسعة صباحًا وحتى 11:30 صباحا بمدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان غربي الإسكندرية، ومن الثانية عشر ظهرًا وحتى الثامنة مساءً أمام فرع شركة المياه (العجمي والساحل) بالبيطاش، غربي المحافظة.



وبالنسبة لسيارة وسط تتواجد سيارة خدمة العملاء حتى منتصف نوفمبر من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا بالمنشية أمام فندق آمون، ومن الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءً بمنطقة بشاير الخير 3 بالقباري، أمام مسجد الشهيد إلهامي وسط الإسكندرية، واعتبارًا من يوم 16 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر، تتواجد السيارة يوميا من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً بمنطقة بشاير الخير 3 بالقباري، أمام مسجد الشهيد إلهامي.



وأشار البيان إلى وجود فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة بالسيارات للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.